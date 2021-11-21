21.11.2021 11:05 Виталий Хиневич

Проверяйте копилки: забытые мелкие деньги могут привести украинцев к богатству

На интернет-аукционах нумизматы довольно часто ищут давно вышедшие из денежного оборота мелкие монеты.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «Сегодня».

Отмечается, что на интернет-платформах частым спросом пользуются советские монеты разных годов выпуска.

В случае с современными экземплярами денежных средств нужен брак или какая-то особенность, то здесь, за счет раритета такие монеты довольно дорого могут стоить.

Например, 1 советский олимпийский рубль 1980 года продают за 4 тысячи долларов или 107 тысяч гривен. Монета изготовлена из стали. Автор в описании сообщает, что не имеет дефекта и ее не реставрировали.

Кроме этого, 20 копеек 1931 года продают за 2,5 тысячи долларов, в национальной валюте цена составляет порядка 67 тысяч гривен. Данный тип монеты, недолго находился в обороте.

Продавец пишет, что монета не мытая и в хорошем состоянии. Ее извлекли из коробки с биллоном, найденной в старой квартире.

Не отстает в цене от «собратьев» и 1 рубль 1922 года. За него на аукционе продавец назначил цену в 2,6 тысячи долларов или 71,2 тысячу гривен. Монета имеет небольшую царапину, но ввиду возраста, это не повлияло на цену.

Не обходится и без мистики, украинцам за 900 тысяч гривен продают редкую монету с заводским браком. Продавец указал в описании к товару, что она якобы имеет мистическую силу.

Аналогичный денежный знак, но уже видимо без мистических свойств, продают уже за 100 тысяч гривен.

Напомним, сейчас в мире существует более 2 300 монет криптовалют, но эксперты говорят, что все таки стоит отказаться от большинства из них.