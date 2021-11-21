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21.11.2021  11:05   Виталий Хиневич

Проверяйте копилки: забытые мелкие деньги могут привести украинцев к богатству

На интернет-аукционах нумизматы довольно часто ищут давно вышедшие из денежного оборота мелкие монеты.

копилка
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «Сегодня».
 
Отмечается, что на интернет-платформах частым спросом пользуются советские монеты разных годов выпуска. 
 
В случае с современными экземплярами денежных средств нужен брак или какая-то особенность, то здесь, за счет раритета такие монеты довольно дорого могут стоить.
 
Например, 1 советский олимпийский рубль 1980 года продают за 4 тысячи  долларов или 107 тысяч гривен. Монета изготовлена из стали. Автор в описании сообщает, что не имеет дефекта и ее не реставрировали.
 
Олимпийский рубль
 
Кроме этого, 20 копеек 1931 года продают за 2,5 тысячи  долларов, в национальной валюте цена составляет порядка 67 тысяч гривен. Данный тип монеты, недолго находился в обороте. 
 
продажа монет
 
Продавец пишет, что монета не мытая и в хорошем состоянии. Ее извлекли из коробки с биллоном, найденной в старой квартире.
 
Не отстает в цене от «собратьев» и 1 рубль 1922 года. За него на аукционе продавец назначил цену в 2,6 тысячи долларов или 71,2 тысячу гривен. Монета имеет небольшую царапину, но ввиду возраста, это не повлияло на цену.
 
 
продажа монет
 
 
Не обходится и без мистики, украинцам за 900 тысяч гривен продают редкую монету с заводским браком. Продавец указал в описании к товару, что она якобы имеет мистическую силу.
 
Аналогичный денежный знак, но уже видимо без мистических свойств, продают уже за 100 тысяч гривен.
 
Напомним, сейчас в мире существует более 2 300 монет криптовалют, но эксперты говорят, что все таки стоит отказаться от большинства из них.
 
Источник:   Сегодня
 Тэги:  нумизматы, продажи, харьков
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