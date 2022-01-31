В Харькове отключат отопление и горячую воду в двух районах 31 января: адреса

В Харькове в понедельник, 31 января, проводят три крупных ремонта на тепловых сетях.
Об этом сообщили в коммунальном предприятии "Харьковские тепловые сети", передает РЕДПОСТ.
Так, проведут ремонтные работы по устранению дефекта на магистральном трубопроводе диаметром 500 мм по проспекту Л.Ландау, 29. В связи с этим 31 января до 21:00 в Слободском районе будет отключено отопление и горячее водоснабжение по адресам:
Из-за ремонтных работ по устранению дефекта на трубопроводе диаметром 400 мм по проспекту Героев Сталинграда, 31 января до 21:00 в Слободском районе будет отключено отопление и горячее водоснабжение по адресам:
Также проведут ремонтные работы по устранению дефекта на магистральном трубопроводе диаметром 600 мм по улице Амосова, 13. В связи с этим 31 января до 20:00 в Немышлянском районе будет отключено отопление и горячее водоснабжение по адресам:
Напомним, по вопросам, связанным с отоплением и горячим водоснабжением, жители города Харькова могут звонить на телефон круглосуточного многоканального колл-центра: 341-41-40, а также в районные филиалы КП «Харьковские тепловые сети». Кроме того, харьковчане могут подать заявки в городскую информационно-диспетчерскую службу «15-62».
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