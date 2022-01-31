31.01.2022 11:05 Рита Парфенова

В Харькове отключат отопление и горячую воду в двух районах 31 января: адреса

В Харькове в понедельник, 31 января, проводят три крупных ремонта на тепловых сетях.

Об этом сообщили в коммунальном предприятии "Харьковские тепловые сети", передает РЕДПОСТ.



Так, проведут ремонтные работы по устранению дефекта на магистральном трубопроводе диаметром 500 мм по проспекту Л.Ландау, 29. В связи с этим 31 января до 21:00 в Слободском районе будет отключено отопление и горячее водоснабжение по адресам:

пр. Льва Ландау, 21, 23, 27, 3, 5, 7;

пр. Гагарина, 191, 191А, 193, 193А, 195, 195А, 197, 199, 199А, 201, 201В;

ул. Федоренко, 1, 3, 5;

ул. Ньютона, 102, 100, 100А, 98

Из-за ремонтных работ по устранению дефекта на трубопроводе диаметром 400 мм по проспекту Героев Сталинграда, 31 января до 21:00 в Слободском районе будет отключено отопление и горячее водоснабжение по адресам:

пр. Льва Ландау, 2, 4, 6, 8, 8А;

пр. Героев Сталинграда, 136, 136А, 136Б, 144, 142Б, 4 , 144В;

ул. Ньютона, 107, 109, 111, 111А, 12, 12, 125 125А, 125Б, 125В, 127, 129, 129А, 129Б, 129В, 131, 125/3

Также проведут ремонтные работы по устранению дефекта на магистральном трубопроводе диаметром 600 мм по улице Амосова, 13. В связи с этим 31 января до 20:00 в Немышлянском районе будет отключено отопление и горячее водоснабжение по адресам:

ул. Велозаводская, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 30А, 32, 34, 35, 36, 38, 37 С Г, Д, 37 С Е, Ж, 37 С А, Б;

ул. Амосова, 1, 11, 11А, 13, 13В, 15, 15А, 17, 18, 19, 21, 23, 23А, 24, 24А, 25, 27, 3, 32, 34, 36, 38, 3 42, 44, 46, 48, 5, 50, 52, 54, 56, 5А, 7, 7А, 9, 9А, 26А, 42А, 13А, 26;

ул. Краснодарская, 171, 171 К1, 171 К, 171, 7 , 185, 171Ж;

шос. Салтовское, 240, 240А, 240Б, 240В, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2 260, 260А, 262, 262А, 262В, 256;

ул. Солнечная, 1, 11, 13, 3, 5, 7, 9;

ул. Благодатная, 2С5, 6, 2А, 2С 3, 4;

ул. Драгоманова, 6, 6Б, 6Г, 6В, 8

Напомним, по вопросам, связанным с отоплением и горячим водоснабжением, жители города Харькова могут звонить на телефон круглосуточного многоканального колл-центра: 341-41-40, а также в районные филиалы КП «Харьковские тепловые сети». Кроме того, харьковчане могут подать заявки в городскую информационно-диспетчерскую службу «15-62».