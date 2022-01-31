31.01.2022 10:56 Евгений Клочко

Медики назвали необычный и опасный симптом у переболевших "Омикроном"

У пациентов, переболевших «Омикроном», может развиться аберрантная гиперкоагуляционная реакция, когда вне зависимости от тяжести заболевания, кровь начинает сгущаться.

Об этом рассказал научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины Сергей Токарев в беседе с изданием URA

Он отметил, что при новом штамме коронавируса "Омикрон" у пациентов стал наблюдаться так называемый аберрантный гиперкоагуляционный ответ, когда, вне зависимости от тяжести течения заболевания, происходит поражение сосудов, и кровь начинает сгущаться.

"Вопрос этот изучается, и мы пока не можем сказать, встречается ли риск этого осложнения у всех пациентов, связано ли с возрастом, полом, сопутствующими заболеваниями, но пока преждевременно тут же бежать за антикоагулянтами", — пояснил Сергей Токарев.

Специалист также добавил, что ранее подобные нарушения выявлялись у переболевших "Дельтой".

«При штамме „Дельта“ развивалось сгущение крови, но тогда и заболевания протекали тяжело, с ковидными пневмониями, дыхательной недостаточностью с критическим падением сатурации, интенсивной терапией. При "Омикроне" тяжелых форм гораздо меньше, а системные нарушения есть», — подчеркнул Сергей Токарев.

Стоит напомнить, что новый штамм не способен добираться до легких, он останавливается на уровне легких. Таким образом "Омикрон" вызывает бронхиолит, а не пневмонию как при "Дельте". В свою очередь потеря обоняния и вкуса не характерна для нового штамма, больные не жалуются, что у них пропали вкусовые качества.

Для "Омикрона" характерна общая слабость, потливость, першение и боль в горле, головные боли и повышение температуры тела.

Новый симптом появился в списке ТОП 20, о которых чаще всего сообщают британцы. Люди отмечали, как они себя чувствуют до и после положительного теста на Ковид. По-прежнему наиболее часто ощущаемыми симптомами являются насморк, головная боль, усталость, изменение запаха и отсутствие аппетита. Боль в ухе была добавлена, как обычный симптом для людей, у которых оказался положительный результат теста на этот штамм.