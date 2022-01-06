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06.01.2022  16:35   Виталий Хиневич

«Укрзалізниця» за распечатку билетов будет брать деньги

На железнодорожных вокзалах компании можно распечатать проездной билет.

Укрзалізниця
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «Вести».
 
Сообщается, что на украинских вокзалах пассажиры могут распечатать электронный билет, дающий право на проезд в поезде. Однако данная услуга будет составлять 12 гривен из расчета 10 гривен распечатка документа и 2 гривны – НДС.
 
 
В это же время стоит отметить, что распечатка электронного билета не является обязательной. Электронный билет наравне с бумажной версией дает право на проезд в поездах компании.
 
Напомним, «Укрзалізниця» завершила финальную приемку еще 5 новых купейных пассажирских вагонов, приобретенных на средства государственного бюджета.
 
Источник:   Вести
 Тэги:  «укрзалізниця», харьков
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