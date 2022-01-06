06.01.2022 16:23 Дмитрий Колоней

Помогите найти: в Харькове по дороге с рынка на Салтовку пропала шатенка со шрамом на пальце (фото)

В Харькове ищут 40-летнюю Наталью Яковлеву.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Поисковый отряд "Милена", в 22:00 22 декабря 2021 года с Конного рынка к себе домой на улицу Владислава Зубенко в черной куртке, черных штанах и черных сапогах отправилась Наталья Яковлева - женщина среднего телосложения с длинными каштановыми волосами. По дороге на Салтовку она пропала.

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Особая примета харьковчанки - шрам на указательном пальце левой руки. Всем, кто имеет информацию о женщине, просьба обращаться по телефонам 068-777-0-112 или 102.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Харькове найдена мертвой пропавшая без вести пенсионерка с Салтовки.