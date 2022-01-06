    
Главная Фото Религия Благовещенский собор в Харькове в преддверии Рождества (фото, видео)
06.01.2022  16:21   Васили Голосный

Благовещенский собор в Харькове в преддверии Рождества (фото, видео)

Рождество Христово - один из самых больших христианских праздников у православных и католиков (последние отмечают его 25 декабря). Этот праздник установлен в честь рождения Иисуса Христа в Вифлееме.

Фотогалерея

Тэги:  рождество, благовещенский, храм, церковь, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
06.01 Общество Рождественские выходные: как будут работать банки 06.01 Выставки, ярмарки В Харькове проходит выставка детских рождественских работ (фото)   06.01 Культура и Туризм Харьковский хор учащихся выступил перед храмом Святого Юрия Победителя
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 