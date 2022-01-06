06.01.2022 15:50 Виталий Хиневич

В крови погибшего в смертельном ДТП на проспекте Гагарина обнаружили алкоголь - адвокат

Адвокат Коли Харьковского сообщила, что водитель «Chevrolet» во время ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «Суспільне».

Представитель Коли Харьковского в суде Инна Данилова, ссылаясь на результаты судебно-медицинской экспертизы, рассказала, что погибший 58-летний водитель автомобиля «Chevrolet» находился за рулем в стадии алкогольного опьянения. Кроме того, по ее словам, есть две причины смерти водителя.

Одной из них являются телесные повреждения, вторая сопутствующая причина смерти - сильная алкогольная интоксикация.

«Смертельная доза для человека, это было выпито около двух бутылок водки», - сообщила журналистам Данилова.

Кроме этого, Данилова будет акцентировать на этом внимание суда, так как гражданские иски, которые подали потерпевшие, слишком велики.

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В свою очередь представитель потерпевших Игорь Черняк сообщил "Суспільному", что в крови погибшего действительно обнаружили алкоголь. Однако, подчеркнул Черняк, этот факт не связан с причиной ДТП и смертью водителя.

Напомним, вечером 26 октября на перекрестке на проспекте Гагарина в Харькове произошло смертельное ДТП : 16-летний Николай Харьковский за рулем Infiniti на огромной скорости выехал на красный свет на перекресток и врезался в автомобиль Chevrolet, 58-летний водитель которого погиб на месте.