    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия В крови погибшего в смертельном ДТП на проспекте Гагарина обнаружили алкоголь - адвокат
06.01.2022  15:50   Виталий Хиневич

В крови погибшего в смертельном ДТП на проспекте Гагарина обнаружили алкоголь - адвокат

Адвокат Коли Харьковского сообщила, что водитель «Chevrolet» во время ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения.

ДТП на Гагарина
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «Суспільне».
 
Представитель Коли Харьковского в суде Инна Данилова, ссылаясь на результаты судебно-медицинской экспертизы, рассказала, что погибший 58-летний водитель автомобиля «Chevrolet» находился за рулем в стадии алкогольного опьянения. Кроме того, по ее словам, есть две причины смерти водителя.
 
Одной из них являются телесные повреждения, вторая сопутствующая причина смерти - сильная алкогольная интоксикация.
 
«Смертельная доза для человека, это было выпито около двух бутылок водки», - сообщила журналистам Данилова.
 
Кроме этого, Данилова будет акцентировать на этом внимание суда, так как гражданские иски, которые подали потерпевшие, слишком велики.
 
 
В свою очередь представитель потерпевших Игорь Черняк сообщил "Суспільному", что в крови погибшего действительно обнаружили алкоголь. Однако, подчеркнул Черняк, этот факт не связан с причиной ДТП и смертью водителя.
 
Напомним, вечером 26 октября на перекрестке на проспекте Гагарина в Харькове произошло смертельное ДТП: 16-летний Николай Харьковский за рулем Infiniti на огромной скорости выехал на красный свет на перекресток и врезался в автомобиль Chevrolet, 58-летний водитель которого погиб на месте.
 
Источник:   Суспільне
 Тэги:  дтп, происшествие, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
06.01 Криминал и происшествия Смертельное ДТП в Харькове: стало известно, когда будут судить Колю Харьковского 05.01 Криминал и происшествия Смертельное ДТП со скорой под Харьковом: в сети появилось видео момента происшествия (видео) 05.01 Криминал и происшествия Автобус сбил женщину в Харькове: обнародовано видео ДТП
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 