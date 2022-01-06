С улиц Харькова убирают снег и лед десятки машин

Коммунальщики Харькова продолжают бороться с непогодой.
Комментариев: 0
То, мимо чего в другое время вы прошли бы, даже не заметив, сегодня может вызвать в душе целую гамму чувств. С другой стороны, легче обычного будет даваться работа, требующая повышенной концентрации внимания.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Днем ожидается мелкий дождь, вечером - дождь со снегом.
В Украине Рождество начинают праздновать в Святой вечер – 6 января, после первой звезды, что ознаменовывает конец рождественского поста.
влажность:
давление:
ветер: