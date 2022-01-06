    
Главная Новости Харькова ЖКХ С улиц Харькова убирают снег и лед десятки машин
06.01.2022  15:29   Дмитрий Колоней

С улиц Харькова убирают снег и лед десятки машин

Коммунальщики Харькова продолжают бороться с непогодой.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на горсовет, на дорогах Харькова работает 71 снегоуборочная машина.
Спецтехника убирает снег и лед. По информации Департамента строительства и дорожного хозяйства, за прошедшие сутки с городских улиц было вывезено 1338 куб. м снега, на дороги было высыпано 291 куб. м песчано-солевой смеси и три тонны соли.
 
 
Напомним, ранее мы писали о том, что Харьков продолжает бороться с последствиями непогоды.
Источник:   Горсовет
 Тэги:  уборка снега, зимний период, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
05.01 Общество Предпринимателям напомнили об обязательной уборке снега и льда с улиц Харькова 05.01 ЖКХ Харьков продолжает бороться с последствиями непогоды 03.01 ЖКХ В Харькове активно убирается снег (видео)
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 