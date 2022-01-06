06.01.2022 14:58 Дмитрий Колоней

Сотни операций в год: в Украине провели рекордное число трансплантаций

Украинские медики собираются увеличивать объем операций по пересадке.



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Об этом сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на поделившегося информацией на своей странице в Facebook главу парламентского комитета здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаила Радуцкого. Всего в 2021 году в Украине провели рекордное количество трансплантаций – 306 операций, планируется дальнейшее увеличение их количества. Среди лидеров - Киевская областная больница, в которой за восемь месяцев 2021 года медики провели 41 операцию по пересадке почки, Национальный институт хирургии и трансплантологии имени Шалимова и Клиническая больница скорой помощи Львова.

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По его информации, в прошлом году 15 семей дали согласие на мультиорганное извлечение органов (7 сердец, 7 печенок и 3 почки направили в другие клиники, где они были успешно пересажены). Но проблемы запаса лекарств для пациентов после трансплантации, кадровый дефицит и послеоперационный надзор пока нее решены.

Напомним, в Украине упростили посмертное изъятие органов для пересадки.Теперь для изъятия у умершего анатомических материалов для трансплантации больше не нужно письменного согласия полномочного представителя, а в Украине заработал реестр прижизненных согласий доноров.