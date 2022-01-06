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06.01.2022  14:45   Виталий Хиневич

Дело Коли Харьковского рассмотрит судья, которая дала ему условный приговор за стрельбу в супермаркете

Рассмотрение дела состоится в Киевском районном суде Харькова.

Коля Харьковский
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на представителя пострадавшей стороны Игоря Черняка.
 
Игорь Черняк на своей странице в Faceboook отметил, что судья Татьяна Янцовская, ранее рассматривала дело Коли Харьковского. Более того, приговорила подростка к условному наказанию за стрельбу в одном из супермаркетов Харькова.
 
Ранее сообщалось, что в одном из супермаркетов Основянского района во время ссоры 14-летний парень выстрелил несколько раз в сторону посетителей из пневматического пистолета. В результате происшествия 39-летняя женщина и ее 19-летний сын получили телесные повреждения и были доставлены в больницу. Пистолет был изъят и направлен на экспертизу.
 
 
Правонарушителем оказался тогда еще 14-летний Коля Харьковский. Судья Татьяна Янцовская приговорила подростка к двум годам лишения свободы с испытательным сроком в один год.
 
Спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко заявил, что на данный момент решается вопрос возможности отвода указанной судьи от рассмотрения в суде уголовного дела в отношении Коли Харьковского.
 
Напомним, вечером 26 октября на перекрестке на проспекте Гагарина в Харькове произошло смертельное ДТП: 16-летний Николай Харьковский за рулем Infiniti на огромной скорости выехал на красный свет на перекресток и врезался в автомобиль Chevrolet, 58-летний водитель которого погиб на месте.
 
Источник:   Игорь Черняк
 Тэги:  криминал, харьков
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