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06.01.2022  14:20   Рита Парфенова

Убил знакомого и сбежал в Харьков: преступник задержан

Правоохранители разыскали и задержали мужчину, который убил своего знакомого в селе Огульцы и скрылся.

Убил знакомого и сбежал в Харьков: преступник задержан.

Убийство произошло 3 января в Огульцах Валковского района, передает РЕДПОСТ.

20-летний ранее судимый мужчина приехал к своему отцу в село и там решил встретиться со своим старым знакомым. Общение переросло в конфликт, мужчина схватил нож и нанес один удар в шею 38-летнему хозяину дома, от чего тот скончался на месте. После убийства злоумышленник сбежал в Харьков, где скрывался от правоохранителей.

Убил знакомого и сбежал в Харьков: преступник задержан.
 
В результате розыскных мероприятий 6 января преуступника задержали в Шевченковском районе Харькова. Решается вопрос о сообщении о подозрении мужчине.
 
Досудебное расследование по факту умышленного убийства (ч. 1 ст. 115 УК Украины) проводится следственными отделами полиции №1 Богодуховского районного управления полиции ГУНП в Харьковской области. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от десяти до пятнадцати лет или пожизненного лишения свободы.
 
Напомним, ранее мы писали о том, что сообщено подозрение 36-летнему рецидивисту, который 3 января в пгт Песочин забил до смерти 52-летнюю женщину.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  убийство, прокуратура, харьков
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