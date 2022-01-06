    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия В Харьковской области брат убил родную сестру
06.01.2022  14:00   Виталий Хиневич

В Харьковской области брат убил родную сестру

Мужчина нанес женщине телесные повреждения.

Убийство
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харьковской области.
 
Отмечается, что 2 января 32-летний житель Краснограда сообщил правоохранителям, что он нашел свою сестру мертвой. В ходе отработки полученной информации сотрудники полиции установили, что к смерти женщины причастен ее брат.
 
Злоумышленник в ходе возникшего конфликта нанес телесные повреждения в область туловища и живота, в результате этих действий гражданка в скором времени скончалась. Сам мужчина после содеянного отправился отдыхать вместе с друзьями. Вернувшись домой, он нашел свою сестру мертвой.
 
 
Если вину мужчины докажут, ему может грозить от 7 до 15 лет лишения свободы. Данное наказание предусмотрено частью 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины. Сейчас злоумышленник находиться под круглосуточным домашним арестом.
 
Напомним, ранее в Харьковской области рецидивистка убила мужчину и пошла вызывать скорую помощь.
 
Источник:   Национальная полиция Харьковской области
 Тэги:  криминал, убийство, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
06.01 Криминал и происшествия Дело Коли Харьковского рассмотрит судья, которая дала ему условный приговор за стрельбу в супермаркете 05.01 Криминал и происшествия Рецидивист в Харьковской области забил до смерти сожительницу 31.12 Криминал и происшествия В Харькове продавали контрафактный алкоголь
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 