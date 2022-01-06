06.01.2022 14:00 Виталий Хиневич

В Харьковской области брат убил родную сестру

Мужчина нанес женщине телесные повреждения.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харьковской области.

Отмечается, что 2 января 32-летний житель Краснограда сообщил правоохранителям, что он нашел свою сестру мертвой. В ходе отработки полученной информации сотрудники полиции установили, что к смерти женщины причастен ее брат.

Злоумышленник в ходе возникшего конфликта нанес телесные повреждения в область туловища и живота, в результате этих действий гражданка в скором времени скончалась. Сам мужчина после содеянного отправился отдыхать вместе с друзьями. Вернувшись домой, он нашел свою сестру мертвой.

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Если вину мужчины докажут, ему может грозить от 7 до 15 лет лишения свободы. Данное наказание предусмотрено частью 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины. Сейчас злоумышленник находиться под круглосуточным домашним арестом.

Напомним, ранее в Харьковской области рецидивистка убила мужчину и пошла вызывать скорую помощь.