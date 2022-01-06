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06.01.2022  13:40   Виталий Хиневич

Бустерную дозу вакцины от COVID-19 разрешили вводить всем украинцам

Бустерную дозу можно вводить независимо от того, каким препаратом ранее прививался человек.

Бустерная вакцинация
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «Суспільне».
 
Отмечается, что ревакцинацию третьей дозой разрешено проводить лицам от 18 лет. По словам Виктора Ляшко, бустерная доза позволит усилить эффект вакцины и предоставить лучшую защиту от штамма коронавируса «Омикрон».
 
Желаемые период введения третьей дозы препарата должен составлять от 6 до 9 месяцев, с момента получения второй дозы прививки. 
 
 
Гражданам, которые получили первые две прививки препаратом CoronaVac от Sinovac Biotech, рекомендуется вводить бустерную дозу вакциной от коронавирусной инфекции Pfizer. В это же время отмечается, что в случае отсутствия мРНК-вакцин бустерную дозу можно сделать другим препаратам, согласно разрешенным в Украине схемам.
 
Напомним, за прошедшие сутки официально зарегистрировано 262 случая заражения коронавирусом в Харькове.
 
Источник:   Суспільне
 Тэги:  коронавирус, вакцинация, харьков
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