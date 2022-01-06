06.01.2022 10:55 Виталий Хиневич

В Украине растут темпы вакцинации бустерной дозой

С начала прививочной компании от коронавируса, почти 14,8 миллионов украинцев являются привитыми.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «Корреспондент».

Отмечается, что за прошедшие сутки в Украине было сделано 104 844 прививки от COVID-19. Более чем в два раза выросли показатели бустерной вакцинации, таким образом, третью дозу препарата от коронавируса получили 643 человека в течение суток.

Больше всего прививок сделали препаратом Pfizer. Меньше всего использовалась вакцина производства компании Sinovac, Moderna и AstraZeneca.