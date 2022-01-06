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06.01.2022  10:55   Виталий Хиневич

В Украине растут темпы вакцинации бустерной дозой

С начала прививочной компании от коронавируса, почти 14,8 миллионов украинцев являются привитыми.

Вакцинация в Украине
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «Корреспондент».
 
Отмечается, что за прошедшие сутки в Украине было сделано 104 844 прививки от COVID-19. Более чем в два раза выросли показатели бустерной вакцинации, таким образом, третью дозу препарата от коронавируса получили 643 человека в течение суток.
 
 
Больше всего прививок сделали препаратом Pfizer. Меньше всего использовалась вакцина производства компании Sinovac, Moderna и AstraZeneca.
 
Напомним, в Украине разрешили смешивать CoronaVac с другими вакцинами против COVID-19.
 
Источник:   Корреспондент
 Тэги:  коронавирус, вакцинация, харьков
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