05.01.2022 13:17 Рита Парфенова

В Украине разрешили смешивать CoronaVac с другими вакцинами против COVID-19

Теперь все три типа вакцин участвуют в смешанных схемах вакцинации против коронавирусной инфекции.

Министерство здравоохранения Украины разрешило в основном курсе прививок комбинировать инактивированную вакцину CoronaVac с векторной AstraZeneca или мРНК-вакцинами Moderna и Pfizer, передает РЕДПОСТ. Ранее допускалась только смешанная вакцинация препаратами Moderna или Pfizer с AstraZeneca.



Кроме того, добавлена еще одна схема смешанной вакцинации: первая доза Moderna или Pfizer, вторая – AstraZeneca (ранее допускался лишь обратный вариант).



Рекомендации об изменении смешанных схем вакцинации дали в Национальной технической группе экспертов по иммунопрофилактике (НТГЭИ) и приказом МОЗ от 31 декабря 2021 года они приняты в работу.



Итак, разрешены следующие схемы использования различных вакцин:

Первая доза инактивированной вакцины (CoronaVac/Sinovac) + вторая векторная (AstraZeneca) или мРНК (Pfizer, Moderna) Первая доза векторной вакцины (AstraZeneca) + вторая вакцина мРНК (Pfizer, Moderna) Первая доза вакцины мРНК (Pfizer, Moderna) + вторая доза векторной вакцины (AstraZeneca)





Интервал между вводами для всех схем – 28 дней.



Такие же схемы можно применять также для дополнительной или бустерной дозы.



Также НТГЭИ рекомендует женщинам, которые получили первую дозу вакцины CoronaVac/Sinovac, а затем забеременели, использовать для второй дозы вакцину на другой платформе. Предпочтение следует отдавать мРНК-вакцинам Pfizer или Moderna. Минимальный интервал между дозами – 28 дней.

Напомним, в Украине разрешили использовать бустерную дозу вакцины желающим гражданам, которые старше 60 лет.