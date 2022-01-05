В Украине разрешили смешивать CoronaVac с другими вакцинами против COVID-19

Теперь все три типа вакцин участвуют в смешанных схемах вакцинации против коронавирусной инфекции.
Министерство здравоохранения Украины разрешило в основном курсе прививок комбинировать инактивированную вакцину CoronaVac с векторной AstraZeneca или мРНК-вакцинами Moderna и Pfizer, передает РЕДПОСТ. Ранее допускалась только смешанная вакцинация препаратами Moderna или Pfizer с AstraZeneca.
Кроме того, добавлена еще одна схема смешанной вакцинации: первая доза Moderna или Pfizer, вторая – AstraZeneca (ранее допускался лишь обратный вариант).
Рекомендации об изменении смешанных схем вакцинации дали в Национальной технической группе экспертов по иммунопрофилактике (НТГЭИ) и приказом МОЗ от 31 декабря 2021 года они приняты в работу.
Итак, разрешены следующие схемы использования различных вакцин:
Интервал между вводами для всех схем – 28 дней.
Такие же схемы можно применять также для дополнительной или бустерной дозы.
Также НТГЭИ рекомендует женщинам, которые получили первую дозу вакцины CoronaVac/Sinovac, а затем забеременели, использовать для второй дозы вакцину на другой платформе. Предпочтение следует отдавать мРНК-вакцинам Pfizer или Moderna. Минимальный интервал между дозами – 28 дней.
Напомним, в Украине разрешили использовать бустерную дозу вакцины желающим гражданам, которые старше 60 лет.
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