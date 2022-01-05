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05.01.2022  13:05   Виталий Хиневич

В Харьковской области автомобиль слетел с дороги в кювет

В Купянском районе автомобиль слетел с дороги.

Спасатели вытащили авто со снега
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Харьковской области.
 
Отмечается, что 5 января около 06:58 спасателям поступило сообщение о том, что автомобиль марки “Chevrolet Aveo” слетел с дороги в кювет. В седане находилось четыре человека, которые самостоятельно пытались вернуть авто на проезжую часть, однако им это не удалось. 
 
 
Прибывшие на место происшествия спасатели при помощи троса вытащили транспортное средство с кювета, после чего водитель продолжил свой путь следования самостоятельно.
 
Напомним, ранее на  трассе «Купянск-Шиповатое» в снежный занос попали сразу два автомобиля: седан “Daewoo Lanos” и грузовик “ЗИЛ 130”. В автомобилях находилось три человека, которые обратились за помощью к спасателям.
 
Источник:   ГСЧС Харьковской области
 Тэги:  происшествие, харьков
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