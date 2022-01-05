05.01.2022 13:05 Виталий Хиневич

В Харьковской области автомобиль слетел с дороги в кювет

В Купянском районе автомобиль слетел с дороги.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Харьковской области.

Отмечается, что 5 января около 06:58 спасателям поступило сообщение о том, что автомобиль марки “Chevrolet Aveo” слетел с дороги в кювет. В седане находилось четыре человека, которые самостоятельно пытались вернуть авто на проезжую часть, однако им это не удалось.

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Прибывшие на место происшествия спасатели при помощи троса вытащили транспортное средство с кювета, после чего водитель продолжил свой путь следования самостоятельно.

Напомним, ранее на трассе «Купянск-Шиповатое» в снежный занос попали сразу два автомобиля: седан “Daewoo Lanos” и грузовик “ЗИЛ 130”. В автомобилях находилось три человека, которые обратились за помощью к спасателям.