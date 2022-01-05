05.01.2022 12:51 Евгений Клочко

Обвал здания в Харькове: названа официальная причина

Утром, 1 января 2022 года произошло обрушение секции реконструируемого 4-х этажного нежилого дома по проспекту Гагарина, 20. Чудом обошлось без жертв.

Кадр из видео Харьковской областной прокуратуры

Об этом корреспонденту РЕДПОСТ рассказал директор Департамента горсовета по делам информации и связям с общественностью Юрий Сидоренко. По его словам, причиной обрушения стены стало грубое нарушение градостроительного законодательства собственником здания ООО «ХЗ «Оргтехника».

Он сообщил, что руководителем предприятия, несмотря на наличие лишь зарегистрированного ГАСКом уведомления на начало подготовительных работ по реконструкции объекта недвижимости (установка ограждения, вырубка кустарников, подготовка стройплощадки) - незаконно вырыт котлован и снесены соседние здания.

Юрий Сидоренко уточнил, что при проведении указанных несанкционированных работ, требующих отдельного разрешения, был задет фундамент основного строения, что повлекло е его усадке. И как следствие - вскоре обрушение целой секции.

Благо, что в выходной день в помещениях не было людей, иначе страшно представить последствия.

Харьковским городским советом начата проверка выданных компании документов. Решается вопрос о привлечении виновных к ответственности.

В свою очередь правоохранители установили, что здание, в котором размещались офисные помещения, готовилось под снос и не эксплуатировалось.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 275 (нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает до 5 лет тюремного заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.