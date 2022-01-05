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05.01.2022  12:19   Рита Парфенова

Почему Польша готовится высылать трудовых мигрантов: подробности

В Республике ужесточат проверки легального трудоустройства приезжих работников.

Польша усиливает наказание для нелегальных заробитчан

В 2022 году в Польше намерены усилить контроль за легализацией трудоустройства иммигрантов, передает РЕДПОСТ.

Как сообщила изданию Сегодня вице-президент компании по международному трудоустройству Gremi Personal Каролина Шлешинская, в любой момент на предприятие теперь может прийти инспекция, которая проверит, все ли иностранцы трудоустроены легально и получают зарплату официально.

В случае выявления незарегистрированных трудовых иммигрантов, санкции будут распространяться и на самих работников – нелегальным заробитчанам грозят штрафы, депортация и запрет на въезд в Польшу сроком до 5 лет.

Отмечается, что в наступившем году Польша может ощутить нехватку трудовых кадров. По данным Главного статистического управления в Польше, в промышленности не хватает более 34 тыс. работников и 22,5 тыс. сотрудников в строительстве. Только в третьем квартале 2021 года в Польше было создано около 132 тыс. новых рабочих мест, а за год количество вакансий увеличилось на 68,5%.

Напомним, в 2022 году разрешения на работу в Польше будут выдавать не на полгода, а на два года.

Источник:   Сегодня
 Тэги:  работа, польша, харьков, украина
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