Почему Польша готовится высылать трудовых мигрантов: подробности

В Республике ужесточат проверки легального трудоустройства приезжих работников.
В 2022 году в Польше намерены усилить контроль за легализацией трудоустройства иммигрантов, передает РЕДПОСТ.
Как сообщила изданию Сегодня вице-президент компании по международному трудоустройству Gremi Personal Каролина Шлешинская, в любой момент на предприятие теперь может прийти инспекция, которая проверит, все ли иностранцы трудоустроены легально и получают зарплату официально.
В случае выявления незарегистрированных трудовых иммигрантов, санкции будут распространяться и на самих работников – нелегальным заробитчанам грозят штрафы, депортация и запрет на въезд в Польшу сроком до 5 лет.
Отмечается, что в наступившем году Польша может ощутить нехватку трудовых кадров. По данным Главного статистического управления в Польше, в промышленности не хватает более 34 тыс. работников и 22,5 тыс. сотрудников в строительстве. Только в третьем квартале 2021 года в Польше было создано около 132 тыс. новых рабочих мест, а за год количество вакансий увеличилось на 68,5%.
Напомним, в 2022 году разрешения на работу в Польше будут выдавать не на полгода, а на два года.
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