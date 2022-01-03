03.01.2022 15:32 Дмитрий Колоней

Работа в Польше: новые условия, касающиеся заробитчан

Что ждет желающих работать в Польше в ближайшее время.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на "Сегодня", по информации вице-президента компании по международному трудойстройству Gremi Personal Каролины Шлешинськой, Польшей принят ряд решений, которые повлияют на ситуацию с работой украинцев в этой стране.

Теперь разрешения на работу будут выдавать не на полгода, а на два года. Это самая приятная новость от наших западных соседей. Планируется упростить получение карт побыту. Украинцам не нужно будет предоставлять договор аренды. Это облегчение для многих работников, живущих в хостелах, которые им обеспечивает предприятие или агентство по трудоустройству. И для тех, кто хочет остаться жить или работать в Польше до 3 лет беспрерывно. С 2022 года Польша повышает минимальную оплату труда. По долгосрочным трудовым контрактам минимальная зарплата повышается до 2 363,56 злотых на руки (около 15 800 тыс. грн) и минимальная почасовая ставка по краткосрочным договорам – до 13,91 злотых "чистыми" (около 95 грн). В среднем украинцы смогут зарабатывать на фабриках и заводах на 200-300 злотых больше (1300-2000 грн). 2022 году Польша усиливает борьбу с нелегальным трудоустройством и зарплатами в конвертах, что может проверить внезапно нагрянувшая инспекция.

По-прежнему одним из самых больших страхов украинских заробитчан — быть обманутыми и остаться без заработанных средств.