03.01.2022 16:35 Дмитрий Колоней

Валит дым с крыши: загорелся дом в Харькове (фото)

О пожаре в Харькове сообщают очевидцы.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в Харькове - пожар. Загорелся дом на Москалевке. Хотя открытого огня пока не наблюдается, но сильно дымит крыша.

На место прибыли 4 экипажа пожарных. Комментаторы пишут, что в этом доме живет не очень благополучный персонаж, злоупотребляющий алкоголем. Видимо решил погреться. Но страшнее то, что, по информации комментатора, за стенкой живет ребенок.

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Напомним, ранее мы писали о том, как как мусор уничтожил квартиру в Харькове.