Валит дым с крыши: загорелся дом в Харькове (фото)

О пожаре в Харькове сообщают очевидцы.
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в Харькове - пожар. Загорелся дом на Москалевке. Хотя открытого огня пока не наблюдается, но сильно дымит крыша.
На место прибыли 4 экипажа пожарных. Комментаторы пишут, что в этом доме живет не очень благополучный персонаж, злоупотребляющий алкоголем. Видимо решил погреться. Но страшнее то, что, по информации комментатора, за стенкой живет ребенок.
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Напомним, ранее мы писали о том, как как мусор уничтожил квартиру в Харькове.
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