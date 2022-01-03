03.01.2022 17:01 Евгений Клочко
Кто искал работу в Новогоднюю ночь: топ соискателей и вакансий в Украине
В новый год большинство из нас входит с надеждой на лучшее, желанием перемен и улучшений. Новая работа может стать первым шагом к лучшей жизни. На пороге 2022 много украинцев активно работали над исполнением этого желания.
Кто искал и кто предлагал работу в Новогоднюю ночь исследовал кадровый портал grc.ua, сообщает РЕДПОСТ
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Кто искал?
В период с 31 декабря по 2 января добавляли или редактировали свои резюме 3 200 поисковиков. Самыми активными в разгар празднований были:
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Поисковики из Киева. Всего 1520 киевлян редактировали свои резюме.
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Второе место по активности занимают поисковики из Донецкой области (370).
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Третье место — за поисковиками из Харькова и области (239).
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Четвертое место — за Днепром и областью (229).
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В конце пятерки лидеров расположилась Одесса и область - 192 поисковика.
Как ни странно, но наиболее активными в поиске работы были:
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Представители – ТОП-менеджмента 540 (резюме).
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На втором месте – студенты и молодые специалисты (385 резюме).
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Третьем – ИТ- специалисты (323).
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Четвертом – специалисты из сферы маркетинга, рекламы на PR (260 резюме).
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Замыкают пятерку наиболее активных поисковиков квалифицированные специалисты на производстве и в сельском хозяйстве (256 резюме).
В течение последних часов 2021 года свои резюме создавали или редактировали директор по безопасности с Киева, банковский сотрудник из Черновцов, дизайнер-художник из Дрогобыча, Web-дизайнер из Киев и фармацевт из Полтавы.
В первые часы Нового 2022 резюме разместили финансовый менеджер и журналист. корреспондент из Киева, руководитель отдела продаж из Харькова, менеджер по продажам из Одессы помощница руководителя по Днепру.
Кто предлагал работу?
В последний рабочий день прошлого года на кадровом портале grc.ua украинские работодатели разместили 10 203 вакансий. Не остановился рынок труда даже в первый день 2022 года.
1 января добавили еще 3 290 вакансий, среди которых: пекари, финансовый специалист по учету международных компаний, Front end developer (Vue.js), Product manager и ASO specialist и другие.
Больше всего предложений в праздничный период было:
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для специалистов по продажам (4 783 вакансии),
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IТ- специалистов (2 226 вакансий)
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и для студентов и лиц без опыта (1 741 вакансия).
Больше всего ищут:
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Работников в Киеве - 5 472 вакансии.
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На втором месте Днепропетровская область (1 280 вакансий),
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На третьем – Харьковская область (891 вакансия).
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На четвертом месте Киевская область (761 вакансия).
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Замыкает пятерку лидеров – Одесская область, где в праздничный период искали 707 работников.
Работодатели активнее поисковиков
Для украинских работодателей праздничная пора не стала преградой для поиска нужного персонала. В период с 31 декабря по 2 января актуальные вакансии в целом были размещены
больше, чем добавленных или обновленных резюме.
Данные были получены в результате анализа базы данных вакансий и резюме кадрового портала grc.ua с 31 декабря по 2 января 2021 года.
Ранее РЕДПОСТ сообщал список вакансий
, где в Украине получают самую высокую зарплату.
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