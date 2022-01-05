05.01.2022 12:18 Евгений Клочко

На Харьковщине полицейские вернули домой загулявшего подростка

Как выяснилось, парень гулял по улицам города Изюма. Никаких противоправных действий в отношении него совершенно не было.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на ГУНП в Харьковской области.

Так, 4 декабря около 17:30 в дежурную часть Изюмского районного управления полиции поступило сообщение от жителя города Изюм о том, что его 15-летний сын около 16:00 ушел домой и не вернулся. При себе подросток не имел мобильного телефона.

На поиски молодого человека был ориентирован весь личный состав райуправления. Приметы пропавшего сообщили всем полицейским нарядам, патрулировавшим город.

Правоохранители сразу же отработали круг друзей и знакомых подростка, а также проверили авто- и железнодорожные вокзалы, общественный транспорт.

В течение нескольких часов полицейские установили местонахождение несовершеннолетнего. Как оказалось, все это время он бродил по улицам города.

С ребенком и их родителями провели профилактическую беседу.