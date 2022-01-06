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06.01.2022  10:41   Рита Парфенова

Шесть стран мира признали украинские COVID-сертификаты

Украинские сертификаты о вакцинации или выздоровлении стали пропуском еще в шесть стран мира.

украинские COVID-сертификаты

Как передает РЕДПОСТ со ссылкой на МОЗ въезд в Ливан, Черногорию, Тайвань, Уругвай, Тунис и Таиланд теперь открыт дл украинцев с COVID-сертификатами. При пересечении границы с этими странами можно цифровой сертификат COVID, полученный в Дії.

«Вакцинированные граждане Украины смогут посещать больше стран без ПЦР-тестов и самоизоляции в странах прибытия, если это позволяет эпидемическая ситуация», - пояснила замминистра Мария Карчевич.

На сегодняшний день в состав Доверительной сети ЕС здравоохранения, члены которой взаимно признают цифровые COVID-сертификаты, входит 60 стран мира. Полный список стран-участниц сети можно найти здесь.

В Министерство здравоохранения отметили, что в 2022 году состав цифровой сети планируется расширить до 80 стран-участниц.

Напомним, ранее РЕДПОСТ писал, что на портале Министерства иностранных дел Украины размещена интерактивная карта мира, на которой расположена актуальная информация о визах, разрешениях и ограничениях для въезда украинцев в страну назначения в условиях пандемии COVID-19.

Источник:   МОЗ
 Тэги:  коронавирус, сертификат, харьков, въезд
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