06.01.2022 10:21 Евгений Клочко

Святой вечер 2022 в Украине: что можно и нельзя делать накануне Рождества

Вечером, 6 января после появления первой звезды в небе, православные начинают отмечать Рождество.

РЕДПОСТ расскажет о главных традициях и запретах Святого вечера.

Что нужно делать вечером 6 января

На стол готовят 12 постных блюд, в состав которых не должны входить молоко, масло, сметана и яйца.

Накануне Рождества обязательным блюдом является кутья. Традиционно в этот вечер ее носят крестным родителям. В ответ на это крестные дарят подарки, деньги или угощение.

На Сочельник обычно за столом собирается вся семья. Также поминают всю покойную родню. В Святой вечер на столе ставят свечу, которую должен зажечь хозяин дома. За стол садятся после появления первой звезды на небе.

Перед вечерней трапезой все должны прочесть молитву "Отче наш". Обязательно каждый должен попробовать 12 блюд, но переедать в этот вечер категорически запрещено. Также принято на Рождество колядовать.

Что нельзя делать вечером 6 января

Мясные блюда, алкоголь на столе и веселье запрещены. Можно выпить немного вина. Блюда нельзя запивать водой – только компотом или узваром.

Считается, что если опоздаете на ужин, то весь год проведете вдали от дома. Нельзя много и громко разговаривать во время Святого ужина, а также выходить из-за стола. Также запрещено выходить из дома, пока не завершится ужин. 6 января запрещается ругаться и ссориться.