06.01.2022 11:15 Виталий Хиневич

Три менуэта: россиянка пыталась вывезти из Украины старинные ноты

Женщина на дне полиэтиленовой сумки перевозила через государственную границу ноты.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковской таможни.

Отмечается, что гражданка России во время устного декларирования заявила про отсутствие запрещенных товаров или предметов, которые должны быть задекларированы.

Однако, во время таможенного осмотра багажа, при помощи рентгена, были выявлены печатные ноты. На самом дне полиэтиленовой сумки, которая находилась в автомобиле, на котором россиянка хотела пересечь государственную границу, находились 30 нотных произведений. По предварительной информации печатная продукция была произведена с 1880 по 1930 года.

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В отношении правонарушительницы был составлен протокол согласно части 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины, произведения искусства были изъяты.

Напомним, ранее 55-летний мужчина хотел пересечь государственную границу через пропускной пункт «Гоптовка» на автомобиле «Peugeot». Во время осмотра транспортного средства таможенников насторожил сильный запах автомобильного топлива в салоне, кроме этого водитель сильно нервничал.