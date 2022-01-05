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05.01.2022  15:10   Виталий Хиневич

Харьков продолжает бороться с последствиями непогоды

В Харькове фиксируется дефицит работников коммунальных предприятий, которые убирают город от снега и льда.

Непогода Харьков
 
Об этом стало известно корреспонденту РЕДПОСТ во время брифинга директора Департамента горсовета по делам информации и связям с общественностью Юрием Сидоренко.
 
На данный момент улицы города убирают 1553 дворника, а для того, чтобы наладить все процессы, необходимо порядка 4500 человек. Из-за нехватки кадров были переброшены около тысячи коммунальщиков с других предприятий, которые убирают город от снега и льда.
 
 
Кроме этого, в таких погодных условиях довольно сложно работать, когда капли дождя падают на охлажденную поверхность земли и сразу замерзают. Несмотря на это, за прошедшие сутки с дорог Харькова было вывезено 1325 кубометров снега, а на сами дороги было высыпано 266 кубов песчано-солевой смеси и 35 тонн соли.
 
Напомним, ранее харьковские дворники работали в усиленном режиме из-за сильного снегопада.
 
Тэги:  уборка снега, харьков
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