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05.01.2022  15:03   Дмитрий Колоней

Харьковские Соколы могут проиграть выигранный матч Кубка Украины (видео)

Харьковским баскетболистам могут присудить техническое поражение.

 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Харьков спортивный, подопечные Валерия Плеханова ныне находятся в подвешенном состоянии. С одной стороны, "Харьковские Соколы" обыграли "Химик" со счетом 78:64 и вошли в восьмерку сильнейших Кубка Украины. С другой, с их стороны было нарушение регламента, по которому в матчах мужчин на площадке одновременно может быть не более 4-х легионеров.
 
 
Ранее в украинском баскетболе в подобных случаях признавалось технические поражения. Какое решение будет по итогам этого матча - пока неизвестно.
 
Уже успели пройти в четвертьфинал Кубка "Прометей", "Тернополь" и "Будивельник".
 
Напомним, ранее мы писали о том, что харьковчанки выиграли Кубок Украины по футзалу.
 
Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  баскетбол, харьковские соколы, харьков, кубок, регламент
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