05.01.2022 15:03 Дмитрий Колоней

Харьковские Соколы могут проиграть выигранный матч Кубка Украины (видео)

Харьковским баскетболистам могут присудить техническое поражение.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Харьков спортивный, подопечные Валерия Плеханова ныне находятся в подвешенном состоянии. С одной стороны, "Харьковские Соколы" обыграли "Химик" со счетом 78:64 и вошли в восьмерку сильнейших Кубка Украины. С другой, с их стороны было нарушение регламента, по которому в матчах мужчин на площадке одновременно может быть не более 4-х легионеров.

Ранее в украинском баскетболе в подобных случаях признавалось технические поражения. Какое решение будет по итогам этого матча - пока неизвестно.

Уже успели пройти в четвертьфинал Кубка "Прометей", "Тернополь" и "Будивельник".