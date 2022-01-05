    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Автобус сбил женщину в Харькове: обнародовано видео ДТП
05.01.2022  14:52   Евгений Клочко

Автобус сбил женщину в Харькове: обнародовано видео ДТП

Рейсовый автобус "Харьков-Мариуполь", по словам очевидцев, даже не пытался остановиться.

Как сообщает РЕДПОСТ, кадры с камеры наблюдения зафиксировали наезд рейсового автобуса на проспекте Московском возле железнодорожной станции "Лосево".
 
Водитель маршрутного автобуса "Богдан" сообщением "Харьков - Мариуполь" совершил наезд на 50-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу.
 
На кадрах, опубликованных в телеграмм-канале "ХС Харьков" видно, что водитель автобуса даже не сбавил скорость, видя пешеходов, переходящих проезжую часть.
 
Тэги:  дтп, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
05.01 Криминал и происшествия Гибель пешехода в Харькове: подробности от полиции 05.01 Криминал и происшествия В Харькове на пешеходном переходе насмерть сбили женщину (видео) 05.01 Криминал и происшествия На Харьковщине произошло смертельное ДТП с участием скорой помощи (видео)
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 