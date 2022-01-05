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05.01.2022  14:50   Виталий Хиневич

Под покровом ночи браконьеры ловили рыбу на Харьковщине

На Печенежском водохранилище двое граждан ловили рыбу при помощи запрещенных орудий.

Браконьеры Харьков
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Рыбоохранный патруль Харьковской области.
 
Отмечается, что 5 января около 01:00 рыбоохранные инспекторы обнаружили двоих мужчин, которые возле села Артемовка Чугуевского района ловили рыбу при помощи запрещенных орудий, в частности использовали сети.
 
Таким образом, они выловили леща в количестве 74 экземпляров, щуку – 12 экземпляров, линь – 2 экземпляра и плотвы 2 экземпляра. Общий вес незаконного улова составил 57 килограмм.
 
 
В отношении правонарушителей был составлен протокол согласно части 4 статьи 85 Административного кодекса Украины. Решается вопрос об открытии уголовного производства согласно статьи 249 Уголовного кодекса Украины.
 
Запрещенные орудия лова и вспомогательные предметы были изъяты. Ущерб причиненный рыбному хозяйству составляет 169,9 тысяч гривен.
 
Напомним, ранее в Харьковской области задержали браконьеров. Мужчины на плавательном средстве ловили рыбу запрещенными орудиями лова.
 
Источник:   Рыбоохранный патруль Харьковской области
 Тэги:  браконьеры, харьков
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