11.06.2021 18:54

Напилили три машины сосен: в Харькове поймали незаконных вырубщиков (ФОТО)

Черные лесорубы в Харькове представили несоответствующую грузу документацию.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт Напцполиции, 9 июня 2021 года, патрулирую территорию, копы Красноградского райотдела полиции остановили вблизи леса в селе Сосновка два грузовика КАМАЗ и Renault Magnum с полуприцепом, Которые перевозили почти 40 кубов деревьев породы «сосна ». За рулем транспортных средств находились 30 и 40-летние местные жители.

При проверке документов сотрудники полиции установили несоответствие с фактическим наличием загруженной древесины - не совпадали ее класс и свойства.

Транспортные средства вместе с грузом помещены на территорию райотдела полиции. Решается вопрос о наложение ареста на изъятое.

По данному факту следователями Красноградского райотдела полиции открыто уголовное дело о краже.

Виновным светит наказание в виде лишение свободы на срок до 5 лет.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства и круг лиц, причастных к совершению преступления, а также происхождение древесины.