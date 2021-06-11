Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Напилили три машины сосен: в Харькове поймали незаконных вырубщиков (ФОТО)
11.06.2021  18:54   

Напилили три машины сосен: в Харькове поймали незаконных вырубщиков (ФОТО)

Черные лесорубы в Харькове представили несоответствующую грузу документацию.


hk.npu.gov.ua
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт Напцполиции, 9 июня 2021 года, патрулирую территорию, копы Красноградского райотдела полиции остановили вблизи леса в селе Сосновка два грузовика КАМАЗ и Renault Magnum с полуприцепом, Которые перевозили почти 40 кубов деревьев породы «сосна ». За рулем транспортных средств находились 30 и 40-летние местные жители. 
 
Под Харьковом поймали "черных лесорубов". Новости Харькова
 
При проверке документов сотрудники полиции установили несоответствие с фактическим наличием загруженной древесины - не совпадали ее класс и свойства. 
 
Транспортные средства вместе с грузом помещены на территорию райотдела полиции. Решается вопрос о наложение ареста на изъятое. 
 
Под Харьковом поймали "черных лесорубов". Новости Харькова
 
По данному факту следователями Красноградского райотдела полиции открыто уголовное дело о краже.
 
Виновным светит наказание в виде лишение свободы на срок до 5 лет. 
 
Под Харьковом поймали "черных лесорубов". Новости Харькова
 
В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства и круг лиц, причастных к совершению преступления, а также происхождение древесины. 
 
Под Харьковом поймали "черных лесорубов". Новости Харькова
 
 

 

Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  браконьеры, черные лесорубы, харьков, кража, афера, мошенничество, воровство, незаконная вырубка, подлог
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