11.06.2021 18:54
Напилили три машины сосен: в Харькове поймали незаконных вырубщиков (ФОТО)
Черные лесорубы в Харькове представили несоответствующую грузу документацию.
hk.npu.gov.ua
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт Напцполиции, 9 июня 2021 года, патрулирую территорию, копы Красноградского райотдела полиции остановили вблизи леса в селе Сосновка два грузовика КАМАЗ и Renault Magnum с полуприцепом, Которые перевозили почти 40 кубов деревьев породы «сосна ». За рулем транспортных средств находились 30 и 40-летние местные жители.
При проверке документов сотрудники полиции установили несоответствие с фактическим наличием загруженной древесины - не совпадали ее класс и свойства.
Транспортные средства вместе с грузом помещены на территорию райотдела полиции. Решается вопрос о наложение ареста на изъятое.
По данному факту следователями Красноградского райотдела полиции открыто уголовное дело о краже.
Виновным светит наказание в виде лишение свободы на срок до 5 лет.
В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства и круг лиц, причастных к совершению преступления, а также происхождение древесины.
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