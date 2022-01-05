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05.01.2022  15:30   Виталий Хиневич

Смертельное ДТП со скорой под Харьковом: в сети появилось видео момента происшествия (видео)

Автомобиль возле поселка городского типа Коротич выехал на встречную полосу.

 
Как сообщает РЕДПОСТ, кадры с камеры видеонаблюдения зафиксировали, как легковой автомобиль выехал на встречную полосу дорожного движения и допустил столкновение с каретой скорой помощи.
 
Напомним, 4 января около 22:00 возле села Коротич, 44-летний водитель автомобиля марки «Skoda» не убедился в безопасности маневра и совершил поворот с трассы на АЗС. В это же время по встречной полосе в направлении Харькова двигалась карета скорой помощи. Вследствие происшествия водитель седана погиб на месте. 49-летняя медицинская сестра, которая находилась рядом с водителем спецмашины, получила травмы и была доставлена в больницу.
 
Тэги:  дтп, происшествие, харьков
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