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05.01.2022  15:59   Дмитрий Колоней

Вакцинация: под бустерную дозу будут оформлять свои сертификаты

Привитые бустерной дозой получат новые COVID-документы.


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Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Министерство здравоохранения, вакцинированные бустерной дозой будут получать новые COVID-сертификаты на 270 дней. Чтобы их получить, необходимо отправить в конце января запрос в Дію. 
 
 
Также украинцам будет доступно Международное свидетельство о вакцинации, которое можно будет получить по месту прививки или у семейного врача. Этот документ также будет действовать 270 дней.
 
Напомним, в Украине стартовала запись на бустерную COVID-прививку. Ранее мы писали о том, что украинцам старше 60 лет разрешили бустерную дозу вакцины от COVID-19 и каковы условия ее применения.
 
Источник:   Пресс-служба Минздрава
 Тэги:  коронавирус, вакцинация, харьков, бустерная доза, украина, ковид
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