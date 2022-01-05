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05.01.2022  16:20   Виталий Хиневич

Ученые рассказали, может ли вакцина от COVID-19 вызвать преждевременные роды

Медики провели одно из первых исследований, посвященное родовой деятельности у женщин.

Вакцинация
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «Украинскую правду».
 
Отмечается, что беременные женщины, которые получили препарат от коронавирусной инфекции, не имели значительного риска возникновения преждевременных родов или рождения ребенка с недостаточным весом. 
 
Эксперты наблюдали за 46 тысячами рожениц, которые в конечном итоге родили живых детей. Свыше 10 тысяч женщин прошли курс вакцинации во время беременности одной или двумя дозами вакцины от COVID-19. 
 
 
Значительное число было привито Pfizer или Moderna на протяжении второго или третьего триместра.
 
Напомним, в Украине разрешили использовать бустерную дозу вакцины желающим гражданам, которые старше 60 лет.
 
Источник:   Украинская правда
 Тэги:  вакцинация, коронавирус, харьков
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