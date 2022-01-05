05.01.2022 16:20 Виталий Хиневич

Ученые рассказали, может ли вакцина от COVID-19 вызвать преждевременные роды

Медики провели одно из первых исследований, посвященное родовой деятельности у женщин.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «Украинскую правду».

Отмечается, что беременные женщины, которые получили препарат от коронавирусной инфекции, не имели значительного риска возникновения преждевременных родов или рождения ребенка с недостаточным весом.

Эксперты наблюдали за 46 тысячами рожениц, которые в конечном итоге родили живых детей. Свыше 10 тысяч женщин прошли курс вакцинации во время беременности одной или двумя дозами вакцины от COVID-19.

Значительное число было привито Pfizer или Moderna на протяжении второго или третьего триместра.

Напомним, в Украине разрешили использовать бустерную дозу вакцины желающим гражданам, которые старше 60 лет.