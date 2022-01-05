05.01.2022 16:35 Валерия Кононова

В одном из крупнейших ТРЦ Харькова пройдет танцевальный вечер

Вечер будет приурочен к новогодним праздникам и поразит атмосферой каждого участника. А поучаствовать, кстати, может любой желающий.

Об этом сообщает корреспондент РЕДПОСТ

Организовано все танцевальной студией Allstars, и пройдет 7 января в ТРЦ "Караван" с 14:00 до 15:00. Каждый ребёнок, пришедший со своими родителями, чтобы развлечься, сможет почувствовать себя настоящей звездой танцев.

"Мы хотим, чтобы дети с пользой и весело провели время. Мероприятие построено так, чтобы дети на себе ощутили методику преподавания в нашей школе. Сначала это игры на знакомство, сплочение, развитие креативного мышления и актёрского мастерства. Дальше танцевальный мастер-класс. Весь процесс построен так, что даже детки, которые не занимались танцами, смогли раскрепоститься и насладиться процессом, изучив несколько танцевальных движений", – говорит Татьяна Егоркина, руководитель отдела маркетинга AllStars.

Ограничений по количеству людей нет, организаторы ждут всех желающих. А также обещают ТОП-танцоров в качестве кураторов мероприятия.

"Мероприятие проведёт наш педагог по актёрскому мастерству и soft skills - Юлия Дорошенко. А также Людмила Смирнова – педагог по таким направлениям как Choreo, Jazz Funk, Hip hop", – поделилась с РЕДПОСТ Татьяна. Из чего становится ясно, что дети смогут попробовать себя в разных направлениях танца за этот мини-праздник.

В конце занятия все участники получат небольшие призы, и для родителей будет возможность записаться на пробное занятие уже в саму студию.

Также организаторы делают акцент, что, в идеале, стоит взять с собой сменную обувь и быть в удобной, не сковывающей движения одежде.

Напомним, с 24 декабря 2021 года по 7 января 2022 года в музее выдающихся харьковчан имени К.И. Шульженко будет экспонироваться фотовыставка «Путешествия в объективе».