05.01.2022 17:10 Яна Чернобай

«Зелёная волна» в Харькове: как в неё попасть

Где сегодня в Харькове можно двигаться в «зелёной волне» и возможно ли организовать «зелёную волну» на всех магистралях города? Что для этого нужно?



РЕДПОСТ

Корреспондент РЕДПОСТ Яна Чернобай беседовала с директором департамента инфраструктуры Харьковского горсовета Сергеем Дульфаном.

В Харькове не прекращается работа по обеспечению безопасности дорожного движения. Один из форматов – организация «Зелёной волны» - автоматической системы светофорного регулирования.

«В принципе, организация «зеленой волны», с точки зрения самой организации – это чисто математическая задача. Но в жизни всё, к сожалению, по другому: срабатывает человеческий фактор, наличие ДТП, дефектов дорожного покрытия, погодные условия», - Сергей Дульфан.

На сегодняшний день в Харькове «зелёная волна функционирует на оживленных и опасных участках нескольких магистралей. Чтобы попасть в неё необходимо придерживаться скорости 40-45 км/ч.

«Сегодня у нас зелёная волна есть на проспекте Гагарина (Вернадского-Гагарина) от клумбы до улицы Молочной. Московском проспекте - на участе от улицы Соича до Харьковских Дивизий. И в конце прошлого года, благодаря бюджету участия, была выполнена работа по организации «зелёной волны» на проспекте Науки от ул. Минской до проспекта Независимости. Но, мы пока не можем прийти к организации зеленой волны на всей протяженности магистрали.

Например, что касается расчета скорости движения в зеленой волне. Она базируется безусловно, на правилах дорожного движения. Для населенных пунктов у нас скорость определена, как 50 км/час. Выдержать скорость 50 км в час в непрерывном потоке практически невозможно. Поэтому мы стараемся выдержать скорость на уровне 40-45 км в час. Она и берется за расчетную при организации зеленой волны. Такая скорость соответствует оптимальным оборотам двигателя, минимизирует выбросы в окружающую среду и позволяет водителям оперативно реагировать на изменения дорожной обстановки. Но при любых обстоятельствах скорость не должна превышать 50 км/ч.», - Сергей Дульфан.

Чтобы обеспечить зелёную волну на всех магистралях Харькова необходимо соответствующее финансирование и техническое обеспечение. Сергей Дульфан говорит, что первоочередная задача - закончить работу по организации зеленой волны на трёх стратегических магистралях – проспектах Московском, Гагарина, Науки. Всего магистралей в Харькове 11.

«Очень бы хотелось на всех 11 это выполнить. Кроме того, у нас есть дороги, они вроде не являются магистралью, но на них очень насыщенное движение. Например, Маршала Жукова – улица, которая связывает две условно магистральных. Но радует то, что в рамках сотрудничества с Европейским инвестиционным банком, я надеюсь, уже в этом году, будет проведен международный тендер и, помимо технических усовершенствований перекрестков – установки 1000 разных камер видеонаблюдения, мы получим программно-аппаратный комплекс, который самостоятельно будет считать плотность транспортных потоков магистрали, моделировать движение транспорта на отдельно взятом локальном перекрестке и магистрали в целом, и самостоятельно подбирать те циклограммы и режимы работы светофорных объектов, которые позволят обеспечить максимально комфортное движение транспорта. Если это всё будет, плюс будет программа адаптивного управления, мы не в разы, а на порядок изменим ситуацию с организацией дорожного движения», - рассказал Сергей Дульфан.