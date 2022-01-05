05.01.2022 17:59 Дмитрий Колоней

Предпринимателям напомнили об обязательной уборке снега и льда с улиц Харькова

Бизнесмены обязаны выполнять Правила благоустройства города Харькова, в том числе по очистке тротуаров от снега и льда.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на горсовет, неустойчивые погодные условия способствуют намерзанию мокрого снега и образованию гололедицы. Коммунальные службы в усиленном режиме очищают город от снега, обрабатывают дороги и тротуары песком и солью. Но к зимней уборке должны подключаться и харьковские предприниматели.

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Согласно Правилам благоустройства территории Харькова, руководители предприятий, учреждений, организаций на собственных и закрепленных территориях обязаны содержать в надлежащем санитарном состоянии покрытие тротуаров, прилегающих к торговым центрам, объектам общественного питания, магазинов, киосков и других объектов торговли на расстоянии 20 м от границы земельного участка, предоставленного в собственность или пользование, и до проезжей части улицы. Должен убираться снег, лед с тротуаров на прилегающей территории. В противном случае это может привести к травмам среди пешеходов.

Департамент контроля проводит ежедневные проверки, уделяя особое внимание состоянию территорий возле объектов социнфраструктуры, остановок транспорта и подходов к ним. Очистка от снега и устранение гололедицы в местах, где расположены коммерческие объекты, обычно не проводится. Люди падают и травмируются.

В Департаменте напомнили, что в случае, если предприятия не делают зимнюю уборку территорий, а бездействуют и нарушают Правила благоустройства территории Харькова, они могут быть оштрафованы по статье 152 Кодекса Украины об админправонарушениях. Для физических лиц сумма может достигать 1360 грн, для юридических - 1700 грн.