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07.12.2021  14:15   Виталий Хиневич

Завершил начатое: на Харьковщине покончил с собой мужчина, которого ранее спасли полицейские

Пожилого мужчину не убедили слова полицейских, и он все равно решил закончить жизнь самоубийством.

Суицид в Харьковской области
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой пресс-службу Национальной полиции Харьковской области.
 
Отмечается, что 87-летний житель Близнюковской громады покончил с собой. Правоохранители подтвердили факт трагедии.
 
По непроверенной информации пенсионер свел счеты с жизнью через повешенье.
 
Напомним, 3 декабря текущего года на железнодорожном мосту в городе Лозовая 87-летний мужчина перелез через перила моста и хотел спрыгнуть вниз. Данные намерения увидели прохожие и сообщили об этом сотрудникам полиции, которые смогли перетащить его обратно через ограждение и спасти пожилому человеку жизнь.
 
Мужчина объяснил свои действия тем, что он чувствует себя одиноким, уставшим и беспомощным. После общения с правоохранителями дедушку отправили в медицинское учреждение.
 
Источник:   Национальная полиция Харьковской области
 Тэги:  происшествие, харьков
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