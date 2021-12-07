07.12.2021 14:15 Виталий Хиневич
Завершил начатое: на Харьковщине покончил с собой мужчина, которого ранее спасли полицейские
Пожилого мужчину не убедили слова полицейских, и он все равно решил закончить жизнь самоубийством.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой пресс-службу Национальной полиции Харьковской области.
Отмечается, что 87-летний житель Близнюковской громады покончил с собой. Правоохранители подтвердили факт трагедии.
По непроверенной информации пенсионер свел счеты с жизнью через повешенье.
Напомним, 3 декабря текущего года на железнодорожном мосту в городе Лозовая 87-летний мужчина перелез через перила моста и хотел спрыгнуть вниз
. Данные намерения увидели прохожие и сообщили об этом сотрудникам полиции, которые смогли перетащить его обратно через ограждение и спасти пожилому человеку жизнь.
Мужчина объяснил свои действия тем, что он чувствует себя одиноким, уставшим и беспомощным. После общения с правоохранителями дедушку отправили в медицинское учреждение.
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