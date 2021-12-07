07.12.2021 14:15 Виталий Хиневич

Завершил начатое: на Харьковщине покончил с собой мужчина, которого ранее спасли полицейские

Пожилого мужчину не убедили слова полицейских, и он все равно решил закончить жизнь самоубийством.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой пресс-службу Национальной полиции Харьковской области.

Отмечается, что 87-летний житель Близнюковской громады покончил с собой. Правоохранители подтвердили факт трагедии.

По непроверенной информации пенсионер свел счеты с жизнью через повешенье.

Напомним, 3 декабря текущего года на железнодорожном мосту в городе Лозовая 87-летний мужчина перелез через перила моста и хотел спрыгнуть вниз . Данные намерения увидели прохожие и сообщили об этом сотрудникам полиции, которые смогли перетащить его обратно через ограждение и спасти пожилому человеку жизнь.

Мужчина объяснил свои действия тем, что он чувствует себя одиноким, уставшим и беспомощным. После общения с правоохранителями дедушку отправили в медицинское учреждение.

Источник: Национальная полиция Харьковской области

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