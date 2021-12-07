07.12.2021 14:04 Рита Парфенова

Поджог авто в Харькове: комментарий полиции

Предварительная версия ночного пожара на улице Шишковской – поджог.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.



По информации правоохранителей, сгоревший автомобиль Chevrolet принадлежит 37-летнему харьковчанину. Мужчина погасил пожар самостоятельно. Предварительнлое расследование показало, что причиной возгорания стал поджог.



Следователь снес информацию по делу в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (преднамеренное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 10 лет лишения свободы.



На данный момент выясняются все обстоятельства преступления и лица, причастные к нему.



Напомним, возгорание автомобиля Chevrolet Lacetti произошло после часа ночи 7 декабря во дворе жилой многоэтажки по улице Шишковской, 10. В машине горел салон и задний бампер.