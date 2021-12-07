Поджог авто в Харькове: комментарий полиции

Предварительная версия ночного пожара на улице Шишковской – поджог.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.
По информации правоохранителей, сгоревший автомобиль Chevrolet принадлежит 37-летнему харьковчанину. Мужчина погасил пожар самостоятельно. Предварительнлое расследование показало, что причиной возгорания стал поджог.
Следователь снес информацию по делу в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (преднамеренное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 10 лет лишения свободы.
На данный момент выясняются все обстоятельства преступления и лица, причастные к нему.
Напомним, возгорание автомобиля Chevrolet Lacetti произошло после часа ночи 7 декабря во дворе жилой многоэтажки по улице Шишковской, 10. В машине горел салон и задний бампер.
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Ежегодно в этот день в Украине отмечают День местного самоуправления.
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