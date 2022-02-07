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07.02.2022  11:19   Рита Парфенова

Без Facebook и Instagram: названы причины прекращения работы в странах Европы

Спор по поводу места хранения персональных данных способен оставить европейских пользователей без популярных социальных сетей Facebook и Instagram.

Meta может прекратить работу социальных сетей Facebook и Instagram в Европе из-за спора по поводу места хранения персональных данных пользователей

Как сообщает Укринформ, об этом говорится в ежегодном отчете компании, который был передан Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Речь идет о запрете европейского законодательства о персональных данных хранения компании Meta данных европейских пользователей на американских серверах, передает РЕДПОСТ.

«Если мы не сможем передавать данные между странами и регионами, в которых мы работаем или если нам будет запрещено обмениваться данными между нашими продуктами и услугами, это может повлиять на способность предоставлять наши услуги», – говорится в сообщении.

Компания Meta Марка Цукерберга все же надеется достигнуть договоренностей с европейскими регуляторами в 2022 году. Если же достичь взаимопонимания не удастся, то компания, вероятно, больше не сможет предлагать ряд наиболее значимых продуктов и услуг, включая Facebook и Instagram в Европе.

Напомним, TikTok и Instagram тестируют варианты платных подписок. Деньги будут взимать за некоторый эксклюзивный контент, а основные функции соцсетей (создание постов, комментарии, общение в мессенджерах) останутся бесплатными.
 

Источник:   УкрИнформ
 Тэги:  facebook, instagram, харьков
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