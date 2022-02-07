07.02.2022 11:19 Рита Парфенова

Без Facebook и Instagram: названы причины прекращения работы в странах Европы

Спор по поводу места хранения персональных данных способен оставить европейских пользователей без популярных социальных сетей Facebook и Instagram.

Как сообщает Укринформ, об этом говорится в ежегодном отчете компании, который был передан Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Речь идет о запрете европейского законодательства о персональных данных хранения компании Meta данных европейских пользователей на американских серверах, передает РЕДПОСТ.



«Если мы не сможем передавать данные между странами и регионами, в которых мы работаем или если нам будет запрещено обмениваться данными между нашими продуктами и услугами, это может повлиять на способность предоставлять наши услуги», – говорится в сообщении.



Компания Meta Марка Цукерберга все же надеется достигнуть договоренностей с европейскими регуляторами в 2022 году. Если же достичь взаимопонимания не удастся, то компания, вероятно, больше не сможет предлагать ряд наиболее значимых продуктов и услуг, включая Facebook и Instagram в Европе.



Напомним, TikTok и Instagram тестируют варианты платных подписок. Деньги будут взимать за некоторый эксклюзивный контент, а основные функции соцсетей (создание постов, комментарии, общение в мессенджерах) останутся бесплатными.

