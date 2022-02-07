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07.02.2022  11:35   Виталий Хиневич

Астрологи назвали, каким знакам Зодиака грозят конфликты в феврале

Астрологи назвали, каким трем знакам Зодиака следует ожидать конфликтов в ближайшее время.

Гороскоп
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "Апостроф".
 

Близнецы

Развитие Близнецов в профессиональной сфере будет зависеть от других людей. Особенно это будут чувствовать те, чья работа ориентирована на клиента.
 
7-8 февраля астрологи рекомендуют избегать необдуманных покупок и быть внимательными при распределении денег.
 
9-11 февраля представителей данного знака Зодиака могут ожидать конфликтные ситуации на работе. Причем далеко не всегда суть требований понятна а вина действительно лежит на Близнецах, но винить будут все равно их.
 
12-13 февраля эксперты рекомендуют освоить интернет, как площадку для заработка денег.
 

Весы

Для Весов наступил период перемен, которые могут сопровождаться конфликтными ситуациями.
 
7-8 февраля не следует отказываться от дополнительной работы, она принесет дополнительные деньги. 
 
9-11 февраля возникнут трудности с объективной оценкой происходящего. Астрологи советуют заниматься тем делом, которое выполняется на автомате.
 
12-13 февраля следует совместить досуг с общественной деятельностью.
 

Скорпион

 
В эти дни Скорпионы будут отличаться неадекватным и гипертрофированным восприятием реальности и претенциозностью. Очень важно проявлять тактичность, так как это позволит избежать конфликтов.
 
7-8 февраля хорошее время для заключения различного рода договоров.
 
9-11 февраля есть вероятность совершения финансовых ошибок. 
 
12-13 февраля выходные следует провести в спокойной обстановке. Не следует выяснять отношения, поднимать темы, которые могут быть потенциально опасными и могут привести к конфликту.
 
Напомним, астрологи назвали тройку знаков Зодиака, мужчины которого избегают уборки любой ценой.
 
Источник:   Апостроф
 Тэги:  астрология, харьков
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