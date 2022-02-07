07.02.2022 11:35 Виталий Хиневич

Астрологи назвали, каким знакам Зодиака грозят конфликты в феврале

Астрологи назвали, каким трем знакам Зодиака следует ожидать конфликтов в ближайшее время.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "Апостроф".

Близнецы

Развитие Близнецов в профессиональной сфере будет зависеть от других людей. Особенно это будут чувствовать те, чья работа ориентирована на клиента.

7-8 февраля астрологи рекомендуют избегать необдуманных покупок и быть внимательными при распределении денег.

9-11 февраля представителей данного знака Зодиака могут ожидать конфликтные ситуации на работе. Причем далеко не всегда суть требований понятна а вина действительно лежит на Близнецах, но винить будут все равно их.

12-13 февраля эксперты рекомендуют освоить интернет, как площадку для заработка денег.

Весы

Для Весов наступил период перемен, которые могут сопровождаться конфликтными ситуациями.

7-8 февраля не следует отказываться от дополнительной работы, она принесет дополнительные деньги.

9-11 февраля возникнут трудности с объективной оценкой происходящего. Астрологи советуют заниматься тем делом, которое выполняется на автомате.

12-13 февраля следует совместить досуг с общественной деятельностью.

Скорпион

В эти дни Скорпионы будут отличаться неадекватным и гипертрофированным восприятием реальности и претенциозностью. Очень важно проявлять тактичность, так как это позволит избежать конфликтов.

7-8 февраля хорошее время для заключения различного рода договоров.

9-11 февраля есть вероятность совершения финансовых ошибок.

12-13 февраля выходные следует провести в спокойной обстановке. Не следует выяснять отношения, поднимать темы, которые могут быть потенциально опасными и могут привести к конфликту.