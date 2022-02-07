07.02.2022 11:40

В Харькове горит книжная фабрика

О пожаре сообщили очевидцы в соцсетях.

В Харькове утром 7 января произошел пожар в здании книжной фабрики «Глобус» на улице Рождественской, 11, передает РЕДПОСТ.

Видео пожара очевидцы выложили в соцсети. Спасатели ГСЧС уже на месте, на вызов прибыли по крайней мере два отделения ГСЧС.

Официальная информация уточняется.

Напомним, 4 февраля спасатели ГСЧС тушили пожар в студенческом общежитии «Гигант». В одной из комнат на 4-м этаже горели домашние вещи на площади около 3 квадратных метров. На вызов на пожар в студенческом общежитии направили сразу шесть отделений пожарно-спасательной службы и две автолестницы. Во время проведения разведки пожарными были эвакуированы 6 жильцов общежития.