В Харькове горит книжная фабрика

О пожаре сообщили очевидцы в соцсетях.
В Харькове утром 7 января произошел пожар в здании книжной фабрики «Глобус» на улице Рождественской, 11, передает РЕДПОСТ.
Видео пожара очевидцы выложили в соцсети. Спасатели ГСЧС уже на месте, на вызов прибыли по крайней мере два отделения ГСЧС.
Официальная информация уточняется.
Напомним, 4 февраля спасатели ГСЧС тушили пожар в студенческом общежитии «Гигант». В одной из комнат на 4-м этаже горели домашние вещи на площади около 3 квадратных метров. На вызов на пожар в студенческом общежитии направили сразу шесть отделений пожарно-спасательной службы и две автолестницы. Во время проведения разведки пожарными были эвакуированы 6 жильцов общежития.
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