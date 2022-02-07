07.02.2022 11:49 Евгений Клочко
На Харьковщине суд наказал солдата за курение
Балаклейский райсуд Харьковской области признал виновным солдата срочника, стрелка батальона охраны воинской части А1352 в небрежном отношении к военной службе.
Текст постановления
опубликован на портале Единого государственного реестра судебных решений, сообзает РЕДПОСТ
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В ходе следствия было установлено, что солдат утром 29 декабря 2021 года, неся службу на территории части в Балаклее, проявил небрежное отношение к воинской службе. А именно, во время суточного наряда военнослужащий сидел на ступеньках наблюдательной вышки и курил сигарету.
Суд признал солдата срочной службы виновным в совершении нарушения по ч. 2 ст. 172-15 КУоАП и назначил ему наказание в виде ареста с содержанием на гауптвахте на 7 суток.
Ранее сообщалось, что 15 ноября 2019 года в результате взрывов боеприпасов
на технической территории Центральной артиллерийской базы обеспечения (г. Балаклея, Харьковская обл.) двое военнослужащих-саперов погибли не месте, пятеро военнослужащих получили ранения различной степени тяжести.
По предварительным данным оперативной группы Генерального штаба установлено, что 15 ноября на специально оборудованном месте — площадке хранения взрывоопасных предметов № 4 группами разминирования проводились работы по разминированию и уничтожению взрывоопасных предметов.
В 14:28, вероятно в ходе загрузки остатков боеприпасов и их элементов, которые были подготовлены для дальнейшего уничтожения (утилизации), в частности твердотопливного двигателя ракеты 3М9 зенитно-ракетного комплекса «Куб», произошло его возгорание с последующим взрывом накопленных для уничтожения взрывоопасных предметов.
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