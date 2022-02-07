07.02.2022 11:50 Валерия Кононова

Донорство крови в Харькове: одна история, которая спасла жизнь

"Ваша кровь спасла жизнь", – что чувствует человек, получивший такое сообщение, и каково это быть донором?

Об этом корреспонденту РЕДПОСТ рассказала студентка Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина, Блеверова Александра, поделившись опытом сдачи крови в харьковском Центре донорства.

– Александра, расскажите, когда Вы впервые сдали кровь и как Вы пришли к этому решению? Что Вас подтолкнуло?

– Впервые сдала кровь в конце ноября 2021 года, просто наткнулась в Instagram на пост ХОЦСК, оказалось, я была давно подписана. И решила поехать и попробовать сдать кровь. Вспомнила, что как-то давно у нас в университете был день донора и я хотела попробовать, но к донорству меня тогда не допустили из-за очень низкого гемоглобина.

Напомним, что к донору выдвигается ряд требований, как в вопросе его питания за несколько дней до донации, так и в вопросе общего состояния здоровья. Об этом вы можете подробнее прочесть в нашей статье.

– Какие сомнения были на пути к донорству? Возможно, был страх или навязанные обществом предрассудки?

– Особых страхов и сомнений не было, разве что боялась, что может быть недомогание после сдачи крови, не знала как отреагирует организм.

Достаточно распространённым страхом перед донацией является опасение о плохом самочувствии после процедуры. Однако возникает оно далеко не у каждого, да и не надолго. А сотрудники ХОЦСК не отпустят вас раньше, чем по прошествии четверти часа после окончания донации, чтобы убедиться, что все в порядке.

Второй страх, с которым сталкивается донор, согласно опросу, проведённому нами на нашей странице в Instagram – страх боли или дискомфорта во время процедуры. О нем мы также узнали у Александры. По её словам:

– Сильного дискомфорта не было. Может быть неприятно когда вводят иглу, это всё-таки прокол кожи, но ощущение длится буквально секунду. И к тому же, всё происходит так быстро и легко, что не успеваешь испугаться. Во время донации никакого дискомфорта лично у меня не было. Если не смотреть на руку, из которой берут кровь, можно подумать что ты просто сидишь и ничего не происходит. По времени совсем недолго, минут 15 примерно, и после обязательно скажут посидеть ещё 15 минут. У некоторых бывает недомогание после процедуры, но сотрудники центра всегда рядом, и окажут помощь если что-то пойдёт не так.

– Также мы сталкиваемся со словами людей о том, что во время донации можно заразиться, что вызывает у них беспокойство. Атмосфера и стерильность в Центре крови вызывала у Вас беспокойство, какой она была?

– Если честно, не представляю, каким образом можно заразиться во время донации. Все инструменты строго одноразовые и вскрываются при доноре. При нём же и выбрасываются.

Во время каждой донации берут анализы, неважно какой раз донор сдаёт кровь. Тут также надо понять, что никто не хочет заражать донора всякими страшными болезнями, это просто не имеет смысла, поэтому и за стерильностью там следят тщательно. Доноры центру крови нужны здоровыми, – смеётся Александра.

Она была донором уже дважды и планирует повторять процедуру в будущем. Соответственно Саша дважды получала заветное сообщение, ведь ХОЦСК оповещает донора о том, что его кровь была использована.

– Скажите, каково ощущение, когда приходит сообщение "Ваша кровь спасла жизнь"?

– Ощущения оба раза были необычные, но могу сказать точно, что эти сообщения поднимают настроение. А ещё напоминают о том, что эта самая кровь в любой момент может понадобиться тебе самой, ведь никто не застрахован от травм и заболеваний, при которых она может быть нужна.

Напомним, что победить дефицит крови в Харькове можно исключительно заговорив о проблеме. Расскажите свою историю, запостите о ней сторис, сделайте публикацию или просто расскажите знакомым. Донация = спасенная жизнь.