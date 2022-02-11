11.02.2022 12:24 Рита Парфенова

Выставка картин архимандрита Николая открылась в Харькове

С 10 февраля по 5 марта в галерее «Искусство Слобожанщины» проходит художественная выставка архимандрита Николая (Анатолия Мороза) «Тропами моей памяти».

Вниманию посетителей предлагаются пейзажи, натюрморты и портреты пера архимандрита Православной Церкви Украины Николая, передает РЕДПОСТ.



В миру Анатолий Мороз – талантливый художник, рассказывают организаторы выставки. Он много лет реализует себя и в живописи, потому что считает, что искусство может раскрывать в человеке его лучшие качества и приближать его к миру духовному.



«Что вдохновляет художника? Очаровательная украинская природа, путешествия, красивые моменты жизни, прекрасные люди. Все это художник фиксирует в своих картинах и создает прекрасные пейзажи, оригинальные по своей композиции и колориту натюрморты, портреты, удачно подчеркивающие характеры и душевное состояние людей», – рассказали организаторы выставки.



Кроме того, на выставке представлены экспериментальные композиции, в которых переплетаются супрематизм, абстракционизм и авторский стиль.



Выставка посвящается памяти Олексы Мороза – отца художника, повлиявшего на становление Анатолия Мороза, как чувственной и одновременно сильной личности, любящей искусство, природу, людей и Бога.



Выставка, которую художник посвятил памяти своего отца Олексы Мороза, будет экспонироваться до 5 марта по адресу: площадь Свободы, 5, Госпром, 4 подъезд, галерея «Искусство Слобожанщины».

Галерея работает: по будням с 11.00 до 19.00, в субботу с 11.00 до 18.00, выходной воскресенье и понедельник. Вход свободный при соблюдении действующих требований по предотвращению распространения COVID-19.

Напомним, до 22 февраля в Муниципальной галерее можно увидеть экспозицию «Беспорядочные связи», а до 18 февраля в Центре искусства и культуры проходит выставка акварели Марины Руденко и Ирины Александровой «Цветы на фоне пейзажа».