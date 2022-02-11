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11.02.2022  12:20   Виталий Хиневич

В Харькове произошло ДТП с участием скорой помощи

В Основянском районе Харькова произошло дорожно-транспортное происшествие.

 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на социальные сети.
 
Сообщается, что утром 11 февраля на площади Ирины Бугримовой произошло столкновение автомобиля скорой помощи и легкового авто.
 
В результате деформации кузова седана, водителя зажало дверью автомобиля. Сотрудники патрульной полиции пытаются деблокировать гражданина. На месте происшествия работают три экипажа полиции.
 
Напомним, ранее на улице Кооперативной, 10 столкнулись автомобили BMW и автомобиль скорой помощи Renault. 
 
Тэги:  дтп, харьков
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