11.02.2022 12:15 Евгений Клочко

ДТП с кортежем Ярославского: установлена личность погибшего мужчины

Правоохранители установили личность мужчины, который погиб под колесами автомобиля из кортежа бизнесмена Александра Ярославского.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на отдел коммуникации управления нацполиции Харьковской области.

Отмечается, что по результатам проведенных мероприятий установлена личность погибшего в ДТП. Им оказался 36-летний житель Чугуевского района Харьковской области.

Одновременно с этим на своей странице в Facebook главный редактор издания Цензор.нет Вячеслав Бутусов поделился подробностями о погибшем в ДТП мужчине.

По его информации, погибший мужчина имел три судимости. С мест лишения свободы был освобожден из колонии 31 декабря 2021 года. Бутусов уточнил, что в тот злополучный вечер тот просто решил прогуляться.

"Однако кем бы он ни был, если бы машины не двигались с большим превышением допустимой скорости, человек остался бы жив. А при такой скорости шансов притормозить у водителя или увернуться от удара у жертвы не было. Дома его ждала мать", - сообщил Вячеслав Бутусов.

Напомним, 9 февраля около 23 часов в районе 534 км автодороги «Киев-Харьков-Довжанский», двигавшийся в сторону Харькова автомобиль совершил наезд на пешехода - мужчину в возрасте примерно 40 лет. В результате ДТП пешеход погиб.