11.02.2022 12:02 Рита Парфенова

ДТП: в Харькове автомобиль со смятой дверью перегородил трассу (фото)

Днем 10 февраля на проспекте Людвига Свободы в Харькове дорогу не поделили Porsche Cayenne и Audi Q5.

Как сообщили в пресс-службе Патрульной полиции, дорожно-транспортное происшествие случилось 10 февраля около 15:40 в районе дома 36 по проспекту Людвига Свободы, передает РЕДПОСТ.

Там столкнулись легковые автомобили Porsche Cayenne и Audi Q5. Пострадавших в результате ДТП нет.

Правоохранители предварительно установили, что авария произошла из-за того, что водитель автомобиля Audi превысил скорость, чем нарушил п.10.1 ПДД Украины, вследствии чего и столкнулся с автомобилем Porsche.

На водителя автомобиля Audi патрульные составили административный протокол по ст.124 КУоАП. Вину нарушителя определит суд.