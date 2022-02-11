ДТП: в Харькове автомобиль со смятой дверью перегородил трассу (фото)

Днем 10 февраля на проспекте Людвига Свободы в Харькове дорогу не поделили Porsche Cayenne и Audi Q5.
Как сообщили в пресс-службе Патрульной полиции, дорожно-транспортное происшествие случилось 10 февраля около 15:40 в районе дома 36 по проспекту Людвига Свободы, передает РЕДПОСТ.
Там столкнулись легковые автомобили Porsche Cayenne и Audi Q5. Пострадавших в результате ДТП нет.
Правоохранители предварительно установили, что авария произошла из-за того, что водитель автомобиля Audi превысил скорость, чем нарушил п.10.1 ПДД Украины, вследствии чего и столкнулся с автомобилем Porsche.
На водителя автомобиля Audi патрульные составили административный протокол по ст.124 КУоАП. Вину нарушителя определит суд.
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