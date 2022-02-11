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11.02.2022  12:02   Рита Парфенова

ДТП: в Харькове автомобиль со смятой дверью перегородил трассу (фото)

Днем 10 февраля на проспекте Людвига Свободы в Харькове дорогу не поделили Porsche Cayenne и Audi Q5.

В Харькове на пр. Людвига Свободы дорогу не поделили Porsche Cayenne и Audi Q5.

Как сообщили в пресс-службе Патрульной полиции, дорожно-транспортное происшествие случилось 10 февраля около 15:40 в районе дома 36 по проспекту Людвига Свободы, передает РЕДПОСТ.

Там столкнулись легковые автомобили Porsche Cayenne и Audi Q5. Пострадавших в результате ДТП нет.

Правоохранители предварительно установили, что авария произошла из-за того, что водитель автомобиля Audi превысил скорость, чем нарушил п.10.1 ПДД Украины, вследствии чего и столкнулся с автомобилем Porsche.

На водителя автомобиля Audi патрульные составили административный протокол по ст.124 КУоАП. Вину нарушителя определит суд.

Ранее сообщалось, что на Московском проспекте на пешеходном переходе Chevrolet Aveo сбил женщину.
Тэги:  дтп, харьков
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