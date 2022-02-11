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11.02.2022  11:57   Виталий Хиневич

Украинец на велосипеде проехал 7 стран, чтобы увидеть океан

В путешествие украинец отправился осенью 2021 года.

Велосипед
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "Дело".
 
Сообщается, что 32-летний житель Хмельницкой области в ноябре прошлого года взял с собой велосипед, палатку и отправился в путешествие через пол Европы.
 
Велосипедом проехал почти 5 тысяч километров и смог добраться до Португалии. Останавливался на ночлег у украинцев, которые живут в каждой стране, а иногда просто в палатке на природе.
На свое путешествие мужчина потратил около 1200 евро, в основном деньги тратил на покупку продуктов питания. 
 
 
В дальнейшем путешественник планирует направиться в сторону экзотических стран.
 
Напомним, Португалия с 7 февраля ослабляет все ограничения на поездки для туристов, которые имеют европейские COVID-сертификаты. А в Австралии с 21 февраля разрешен въезд для всех вакцинированных граждан.
 
Источник:   Дело
 Тэги:  путешествие, океан, харьков
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