11.02.2022 11:57 Виталий Хиневич

Украинец на велосипеде проехал 7 стран, чтобы увидеть океан

В путешествие украинец отправился осенью 2021 года.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "Дело".

Сообщается, что 32-летний житель Хмельницкой области в ноябре прошлого года взял с собой велосипед, палатку и отправился в путешествие через пол Европы.

Велосипедом проехал почти 5 тысяч километров и смог добраться до Португалии. Останавливался на ночлег у украинцев, которые живут в каждой стране, а иногда просто в палатке на природе.

На свое путешествие мужчина потратил около 1200 евро, в основном деньги тратил на покупку продуктов питания.

В дальнейшем путешественник планирует направиться в сторону экзотических стран.

Напомним, Португалия с 7 февраля ослабляет все ограничения на поездки для туристов , которые имеют европейские COVID-сертификаты. А в Австралии с 21 февраля разрешен въезд для всех вакцинированных граждан.