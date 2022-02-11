11.02.2022 11:57 Виталий Хиневич
Украинец на велосипеде проехал 7 стран, чтобы увидеть океан
В путешествие украинец отправился осенью 2021 года.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на "Дело".
Сообщается, что 32-летний житель Хмельницкой области в ноябре прошлого года взял с собой велосипед, палатку и отправился в путешествие через пол Европы.
Велосипедом проехал почти 5 тысяч километров и смог добраться до Португалии. Останавливался на ночлег у украинцев, которые живут в каждой стране, а иногда просто в палатке на природе.
На свое путешествие мужчина потратил около 1200 евро, в основном деньги тратил на покупку продуктов питания.
В дальнейшем путешественник планирует направиться в сторону экзотических стран.
Напомним, Португалия с 7 февраля ослабляет все ограничения на поездки для туристов
, которые имеют европейские COVID-сертификаты. А в Австралии с 21 февраля разрешен въезд для всех вакцинированных граждан.
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