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17.01.2022  14:50   Виталий Хиневич

В Киевской области задержали харьковского туриста-экстремала

Во время патрулирования участка сотрудники правоохранительных органов увидели мужчину.

Происшествие Харьков
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харьковской области.
 
Сообщается, что 13 января в ходе патрулирования территории зоны отчуждения в районе Чернобыльской АЭС, был выявлен гражданин.
 
Как установили полицейские, 28-летний житель Харьковской области миновал контрольно-пропускные пункты и самовольно пересек границу Чернобыльской зоны. Данные деяния он совершил ради экстремального туризма.
 
 
В отношении правонарушителя был составлен протокол согласно статьи 46 Административного кодекса Украины. Мужчине может грозить штраф от 20 до 30 необлагаемых минимальных доходов граждан. Материалы дела были переданы на рассмотрение суда. 
 
Напомним, в Харьковской области внук с бабушкой хотел пересечь государственную границу за взятку.
 
Источник:   Национальная полиция Киевской области
 Тэги:  происшествие, харьков
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