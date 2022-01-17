17.01.2022 14:54 Дмитрий Колоней

Интернет: как обезопасить детей от мошенников

Секстинг и другие опасности подстерегают подростков во всемирной паутине.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на программу "Ранок з Україною" ТК "Украина", эксперт по детской безопасности Юлиия Иванина дала рекомендации, как обезопасить детей от интернет-мошенников.

Сигнал опасности - навязчивая просьба отправить личные фото, после чего может быть отправлено фото личного характера без лица и просьба о том же в ответ. Это секстинг. Украина находится в тройке лидеров по распространению детских фото интимного характера, стоимость которых доходит до 54 тысяч гривен.

Также есть мошенничестово на поддельных аккаунтах, аферы с обещанием легкого заработка или подарка, навязывание или продажа несуществующих товаров и услуг.

Чтобы избежать этого, необходимо:

Поговорить с детьми о том, а) с кем можно общаться, б) кого лучше избегать, в) какой информацией делиться. Попросить доступ к переписке и проверить всех незнакомцев, пишущих, например, что они из другой страны, поэтому нет возможности реальной встречи. Проверить голосовые сообщения, чтобы убедиться, соответствует ли голос описанию человека, Объяснить ребенку, что любое фото, отправленное в мессенджерах или социальных сетях, остается в Сети навсегда. Не указывать геолокацию и использовать ник вместо настоящих имен и фамилии. Использовать в беседе с ребенком "правило бигборда". Надо, чтобы ребенок представил, что возле его школы стоит большой бигборд, который транслирует его переписки. И следует думать, что писать и выкладывать даже лучшим друзьям! Если он понимает, что ему за это будет стыдно – лучше этого не делать, – советует эксперт. Напомним, ранее мы писали о том, куда советует полиция обратиться в случае домашнего насилия.