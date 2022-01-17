17.01.2022 14:54 Дмитрий Колоней
Интернет: как обезопасить детей от мошенников
Секстинг и другие опасности подстерегают подростков во всемирной паутине.
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на программу "Ранок з Україною" ТК "Украина", эксперт по детской безопасности Юлиия Иванина дала рекомендации, как обезопасить детей от интернет-мошенников.
Сигнал опасности - навязчивая просьба отправить личные фото, после чего может быть отправлено фото личного характера без лица и просьба о том же в ответ. Это секстинг. Украина находится в тройке лидеров по распространению детских фото интимного характера, стоимость которых доходит до 54 тысяч гривен.
Также есть мошенничестово на поддельных аккаунтах, аферы с обещанием легкого заработка или подарка, навязывание или продажа несуществующих товаров и услуг.
Чтобы избежать этого, необходимо:
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Поговорить с детьми о том, а) с кем можно общаться, б) кого лучше избегать, в) какой информацией делиться.
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Попросить доступ к переписке и проверить всех незнакомцев, пишущих, например, что они из другой страны, поэтому нет возможности реальной встречи.
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Проверить голосовые сообщения, чтобы убедиться, соответствует ли голос описанию человека,
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Объяснить ребенку, что любое фото, отправленное в мессенджерах или социальных сетях, остается в Сети навсегда.
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Не указывать геолокацию и использовать ник вместо настоящих имен и фамилии.
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Использовать в беседе с ребенком "правило бигборда". Надо, чтобы ребенок представил, что возле его школы стоит большой бигборд, который транслирует его переписки. И следует думать, что писать и выкладывать даже лучшим друзьям! Если он понимает, что ему за это будет стыдно – лучше этого не делать, – советует эксперт.
Напомним, ранее мы писали о том, куда советует полиция обратиться в случае домашнего насилия.
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